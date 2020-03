Bezoek Tweede Kamer aan Auschwitz 'hopelijk' later dit jaar

Een bezoek van de Tweede Kamer aan het voormalige vernietigingskamp Auschwitz gaat volgende maand niet door vanwege de coronacrisis. Kamervoorzitter Khadija Arib hoopt dat het bezoek, dat in het kader van 75 jaar bevrijding gepland stond, later dit jaar alsnog door kan gaan.

Een kleine honderd Kamerleden zouden van 24 tot 26 april het voormalige nazi-concentratiekamp in Polen bezoeken. Zowel het museum als de hotels in Polen zijn gesloten, laat Arib aan de Kamer weten. "We hopen dat het mogelijk is om het bezoek later dit jaar te organiseren."

Het bezoek aan Auschwitz is niet het enige evenement van de Tweede Kamer rond het jubileum van de bevrijding dat voorlopig niet doorgaat, of in aangepaste vorm zal plaatsvinden. Zo wordt de jaarlijkse herdenking op 4 mei bij de Erelijst van Gevallenen anders georganiseerd. "Er wordt gezorgd voor een goede livestream zodat mensen de herdenking vanuit huis kunnen volgen of terugkijken."

Ook een festival dat op 5 mei in de Kamer zou worden gehouden gaat niet door. Afgelopen maandag werd al bekend dat alle evenementen waarvoor een vergunning nodig is, zoals de festivals op Bevrijdingsdag, tot 1 juni niet doorgaan. De Indië Monologen, die op 24 juni gepland stonden, gaan ook niet door.

Door de tentoonstelling 'De Tweede Wereldoorlog in honderd foto's', die vanaf 30 maart in de Kamer te zien zou zijn, gaat ook een streep.

De Kamer denkt nog na over andere manieren om het jubileum van de bevrijding toch luister bij te zetten, aldus Arib. "Denk aan een digitale rondleiding langs plekken in de Tweede Kamer die een relatie hebben met de oorlog of een mooie publicatie over de Kamer in oorlogstijd", schrijft ze.

Arib zegt te betreuren dat er zoveel plannen niet door kunnen gaan. Maar, schrijft ze, "misschien zorgt de huidige coronacrisis er wel voor dat mensen zich, méér dan daarvoor, kunnen voorstellen hoe het is om te leven in angst en jezelf niet veilig en vrij te voelen".