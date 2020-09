Bezoek Frederik en Mary aan Nederland uitgesteld

De Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary hebben een voorgenomen bezoek aan Nederland uitgesteld in verband met het coronavirus. Dat maakte het Deense hof dinsdag bekend.

Eigenlijk hadden Frederik en Mary op 2 en 3 november ons land aangedaan samen met een grote handelsdelegatie. Die economische missie stond in het teken van de ‘groene transitie’, maar moet nu dus weer even de ijskast in. In plaats daarvan wordt er een virtuele conferentie gehouden met dezelfde deelnemers en hetzelfde thema. Frederik houdt dan bij de opening een toespraak.

Wanneer het weer kan zal er een fysiek bezoek aan Nederland plaatsvinden.