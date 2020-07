Bezoek boeren aan Omroep Brabant zorgde voor goed gesprek

Het bezoek dat de boeren donderdag aan Omroep Brabant brachten, mondde uit in een goed gesprek, vertelt hoofdredacteur Renzo Veenstra. „Er was totaal geen sprake van een bedreigende sfeer.”

Er kwamen zo’n veertig boeren met twintig tot dertig trekkers onder politiebegeleiding naar het pand. „Toen de politie vroeg of ze maar weer eens zouden vertrekken, deden ze dat ook gewoon”, zegt Veenstra.

De hoofdredacteur was zelf niet aanwezig, maar hield nauw contact met de collega die het gesprek met de boeren aanging. Daarin uitten zij kritiek op de manier waarop Omroep Brabant bericht over hen. Er is afgesproken om met één van de boeren contact te houden en het gesprek aan te gaan, vertelt Veenstra. „Mijn collega vond het eigenlijk zelfs best gezellig.”