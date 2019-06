Bezler, de „duivel” van de rebellen

Bes, Russisch voor Duivel. Dat is de veelzeggende bijnaam van Igor Bezler, een van de kopstukken van de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Het waren zijn mannen die op 17 juli 2014 een passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines uit de lucht zouden hebben geschoten.

Volgens onderzoekscollectief Bellingcat was Bezler degene die vlucht MH17 aanzag voor een vijandelijk toestel, waarna zijn meerderen toestemming gaven een Buk-raket af te vuren.

Een verslaggever van The Guardian mocht Bezler jaren geleden bezoeken op zijn hoofdkwartier in de zwaarbewaakte plaats Horlivka in het verre oosten van Oekraïne. Toen de vragen te kritisch werden en Bezler merkte dat het gesprek werd opgenomen, ontplofte hij van woede. „Denk maar niet dat ik één minuut zal aarzelen om je te laten neerschieten”, brulde hij.

Bezler zou Horlivka met ijzeren vuist regeren en zou niet terugdeinzen voor schijnexecuties. Hij zou ook eigengereid zijn en regelmatig overhoop liggen met andere rebellenleiders.

Details over het leven van Bezler zijn vaag. Hij is naar verluidt in 1965 geboren op de Krim. Hij studeerde aan een militaire academie in Moskou en zou daarna bij een Russische inlichtingendienst zijn gaan werken. Mogelijk vocht hij in Afghanistan en Tsjetsjenië, maar Bezler wil daar niet over praten. In 2002 zou hij zijn teruggekeerd naar Oekraïne. Daar zou hij als begrafenisondernemer hebben gewerkt.

Oekraïne zegt dat Bezler begin 2014, rond de val van de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj, door Rusland naar zijn geboortestreek werd gestuurd. Daar zou hij legercomplexen en regeringsgebouwen hebben ingenomen. Rusland lijfde de Krim vervolgens in. Enkele weken later dook Bezler op in de regio Donetsk. Ook daar waren mensen die zich wilden afscheiden van Oekraïne.

Vlucht MH17 werd ten zuidoosten van Bezlers hoofdkwartier Horlivka uit de lucht geschoten. Kort na de ramp verspreidde Oekraïne een opgenomen telefoongesprek waarin Bezler te horen zou zijn. „Het is 100 procent zeker een passagiersvliegtuig”, zei een man, mogelijk Bezler. Aan de andere kant van de lijn zou iemand van een Russische inlichtingendienst zijn. Die vroeg naar aangetroffen wapens. ‘Bezler’ antwoordde: „Die zijn er niet. Er zijn civiele items, medische spullen, handdoeken, toiletpapier.”