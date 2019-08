Bezit en gebruik wapens in Amsterdam zwaarder bestraft

Rechters in Amsterdam leggen voortaan hogere straffen op voor delicten waarbij vuurwapens of handgranaten betrokken zijn. Daarmee willen zij een signaal afgeven in verband met de vele geweldsincidenten in de hoofdstad.

Domien Huijbregts, woordvoerder van de rechtbank in Amsterdam, bevestigt berichtgeving hierover uit het AD.

Nieuwe oriëntatiepunten voor de strafmaat worden binnenkort gepubliceerd op rechtspraak.nl. De vonnissen voor bezit van wapens en granaten kunnen hoger liggen dan elders in het land. Rechters zijn volgens de woordvoerder echter vrij om zelf te beoordelen welke straf passend is. Voorwaarde is wel dat de straf binnen de wettelijke maxima ligt.

De hoofdstad heeft te maken met veel liquidaties, vuurwapengeweld en het gebruik van handgranaten die als pressiemiddel worden gebruikt.

De straffen zijn in sommige gevallen wel vier keer zo hoog als in vergelijkbare zaken bij andere rechtbanken. Zo kan iemand die met een pistool wordt gepakt, rekenen op een celstraf van twaalf maanden, terwijl de landelijke richtlijn drie maanden adviseert. Het gebruik van een handgranaat is in Amsterdam goed voor achttien maanden gevangenisstraf, terwijl rechters elders in het land ongeveer zes maanden cel opleggen.

Daarnaast gaan de rechters het in hun vonnis zwaarder meewegen als er bijvoorbeeld kinderen bij een wapenvondst aanwezig zijn of als munitie is bewerkt met de bedoeling om meer schade toe te brengen.

De Amsterdamse rechters willen een statement maken. „Er vinden veel schietpartijen plaats en het gebruik van handgranaten neemt toe”, zegt woordvoerder Domien Huijbregts. „Daarom geven we het signaal: dit is echt onacceptabel.”