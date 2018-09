Bezet universiteitspand Amsterdam ontruimd

De politie is begonnen met het ontruimen van het P.C. Hoofthuis in Amsterdam. Dat was vrijdagochtend bezet door studenten die vinden dat het kabinet en de Universiteit van Amsterdam te weinig doen voor diversiteit en het onderwijsniveau en tegen werkdruk op de universiteit. Enkele tientallen mensen zouden binnen zitten.

Op de stoepen voor en achter het gebouw zaten tientallen mensen arm in arm op de stoep om de ontruiming te hinderen. Agenten staan om ze heen en ze worden een voor een weggeleid. Dat gaat vreedzaam. Omstanders zijn de straat uit gestuurd.

Activisten niet van plan om pand uit te gaan