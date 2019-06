Bewustzijn thuisstervende patiënt vaker verlaagd

Ongeveer een kwart van alle terminale patiënten die in 2018 thuis overleden, kreeg voorafgaand daaraan door de huisarts een bewustzijnsverlagende middel toegediend.

De omvang van deze groep steeg in vergelijking met een jaar daarvoor met 4 procent naar 35.500. Ten opzichte van tien jaar geleden is hun aantal bijna verdrievoudigd, zo bleek dinsdag uit cijfers die het dagblad Trouw bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen heeft opgevraagd.

Kanttekening is wel dat in deze cijfers alle vormen van toediening zijn meegenomen. Ook patiënten die bijvoorbeeld alleen voor de nacht een slaap- of pijnbestrijdingsmiddel kregen toegediend zijn meegeteld.

Over de omvang van de groep patiënten die in een continue, diepe slaap werd gebracht en bij wie de medische behandelingen werden gestaakt zijn geen actuele cijfers bekend. Deze vorm van behandeling staat bekend als palliatieve sedatie. Wel is bekend dat ook het percentage sterfgevallen, waarbij de patiënt vooraf palliatief gesedeerd werd, is gestegen; en wel van 8 procent in 2005 naar 18 procent in 2015.

Onderzoeksinstituut ZonMw onderzoekt momenteel op verzoek van minister De Jonge (VWS) wat de oorzaak van deze stijging is. De Jonge wil dat weten omdat palliatieve sedatie uitdrukkelijk is bedoeld ter verlichting van het lijden en niet om het levenseinde te bespoedigen. Artsen die deze behandeling voor dat doel gebruiken gaan daarmee in tegen de richtlijnen van artsenorganisatie KNMG.

In een maandag verstuurde voortgangsbrief over dit onderzoek schetst De Jonge dat de onderzoekers ruim duizend dossiers gaan uitpluizen van patiënten uit tien verschillende zorginstellingen die overleden na een palliatief traject. Diepte-interviews met artsen, nabestaanden en patiënten moeten verder duidelijk maken waarom palliatieve sedatie vaker wordt ingezet. Mogelijke oorzaken zijn, zo oppert De Jonge, meer aandacht voor palliatieve sedatie, of een grotere behoefte aan regie over het sterfproces.