Bewustzijn terminale patiënt vaker verlaagd

Steeds meer thuiswonende terminale patiënten krijgen een middel toegediend om het bewustzijn te verlagen zodat ze minder lijden in hun laatste levensfase. Het aantal mensen dat vorig jaar zogeheten palliatieve sedatie kreeg is met 1500 (5 procent) toegenomen tot 34.000. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Hun gemiddelde leeftijd bij overlijden was 76 jaar. De sedatie is bedoeld voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, ondraaglijk lijden en naar verwachting binnen een tot twee weken overlijden. De behandeling heeft niet als doel het leven te beëindigen, een nadrukkelijk verschil met euthanasie.

Patiënten die palliatieve sedatie in een ziekenhuis of verpleeghuis ondergingen zijn niet meegenomen in de cijfers.

Volgens het CBS overleden er in 2017 zo’n 150.000 mensen. Dat betekent dat bij meer dan één op de vijf sterfgevallen sprake was van palliatieve sedatie in de thuissituatie.