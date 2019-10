Bewusteloze man tegen hoofd geschopt in azc

Een Libiër is donderdagavond in het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel zwaargewond geraakt bij een vechtpartij. Het slachtoffer belandde tijdens de vechtpartij met een 24-jarige landgenoot op de grond en raakte bewusteloos. De 24-jarige Libiër zou daarna nog diverse keren tegen zijn hoofd hebben getrapt, meldt de politie.

Aan de vechtpartij ging een ruzie vooraf. Waarom de twee landgenoten ruzie hadden, is onbekend. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De 24-jarige Libiër is aangehouden. Hij is eerst in een ziekenhuis behandeld aan verwondingen aan zijn arm, en daarna in een cel gezet.