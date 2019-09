Bewoonster zorginstelling overleden na brand

De vrouw die dinsdag ernstige brandwonden opliep in een zorginstelling in Amsterdam-Oost is overleden. Een woordvoerster van Amsta, waar het zorgcentrum voor ouderen met dementie onder valt, bevestigt een bericht hierover van AT5.

De bewoonster raakte ernstig gewond door de brand die uitbrak in haar kamer. Ze stierf in een ziekenhuis aan haar verwondingen. Zeker vijf mensen, onder wie bewoners en personeel, moesten ter plekke worden nagekeken vanwege het inademen van rook.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was in de zorginstelling aan de Van ’t Hofflaan in de Watergraafsmeer. Volgens de zegsvrouw is er veel rookschade en wordt hard gewerkt om alles weer in orde te maken. Voor bewoners en personeel is nazorg geregeld.