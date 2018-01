Bewoonster net op tijd uit instortend huis

In Venlo is woensdagmiddag rond 16.00 uur een woning ingestort. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie. De bewoonster kon net op tijd het huis verlaten. Het instorten is volgens de gemeente Venlo veroorzaakt door bouwwerkzaamheden naast het pand aan de Bergstraat.

Bouwvakkers waren naast het pand bezig met de werkzaamheden voor vier nieuwbouwwoningen. Bij graafwerkzaamheden zagen de bouwvakkers scheuren ontstaan in het naastgelegen huis. „De aannemer heeft direct daarop de bewoonster gewaarschuwd”, aldus burgemeester Antoin Scholten. „Zij heeft net op tijd de woning kunnen verlaten. Het huis is daarna compleet ingestort. De bewoonster heeft dus veel geluk gehad en de aannemer heeft alert gehandeld.”

Ook een naastgelegen woning is beschadigd. De omliggende panden zijn ontruimd. De Bergstraat ligt in het centrum van Venlo.

Zestien omwonenden kunnen vannacht niet terug naar huis vanwege het puin voor de woningen en omdat het gas is afgesloten. Zij kunnen in een hotel overnachten.