Bewoonster komt om bij gasexplosie in appartement in Groningen

Bij de gasexplosie in een appartement aan de Nijensteinheerd in de stad Groningen, is de bewoonster van het pand om het leven gekomen. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend. Verder details over de identiteit van de vrouw zijn nog niet naar buiten gebracht.

Wegens de explosie rukte de brandweer dinsdagmiddag met meerdere voertuigen uit naar het appartementencomplex in de wijk Beijum, dat bestaat uit drie woonlagen. De politie ontving kort ervoor een melding dat iemand een gaskraan zou hebben opengezet in het appartement.

De gasexplosie vond plaats toen de hulpdiensten al aanwezig waren. Daarbij is volgens de brandweer de pui van de woning flink beschadigd. De constructie van de rest van het pand lijkt volgens de brandweer nog intact.

Bij het arriveren van de brandweer was de politie al bezig met het ontruimen van omliggende woningen. Het is onbekend wanneer bewoners weer terug kunnen naar hun appartementen.