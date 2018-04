Een brand in een aanleunwoning in Ulvenhout (Brabant) heeft de bejaarde bewoonster het leven gekost. De vrouw liep donderdagavond ernstige brandwonden op en bezweek later aan haar verwondingen, meldt de politie.

Onderzocht wordt nog hoe de brand in de inpandige aanleunwoning van een verzorgingshuis is ontstaan.