Bij een brand in een huis aan de Groningerweg in Groningen is de 84-jarige bewoonster om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Volgens de brandweer werd de vrouw door omwonenden uit de woning gehaald, maar hulp mocht niet meer baten.

De drie buurtbewoners die de bewoonster van het huis hebben geholpen, zijn nagekeken door medewerkers van de ambulancedienst. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis, aldus de brandweer. De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.