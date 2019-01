Bewonersgroep botst met Barneveld

Het veldonderzoek naar het mogelijk vervuilde zand van de firma Vink in de gemeente Barneveld is te vroeg begonnen, vindt de klankbordgroep van bewoners die erbij betrokken is. Eerst had duidelijk moeten zijn waar het zand vandaan komt.

De klankbordgroep heeft het vertrouwen in de gemeente Barneveld opgezegd. De herkomst van het zand is daarbij „een fundamenteel punt”, zo blijkt uit vertrouwelijke correspondentie tussen de gemeente en de klankbordgroep die in handen is van deze krant.

Als helder is waar het door Vink gereinigde zand ooit lag, kan beter worden bepaald op welke stoffen de zandmonsters moeten worden onderzocht, zo menen de bewoners. Zij verwijzen naar gemaakte afspraken. Het vaststellen van de herkomst behoorde tot fase 1 van het onderzoek van het bureau Royal HaskoningDHV, het veldonderzoek is fase 2. Vink wil om privacyredenen niets over de herkomst prijsgeven.

Inderdaad is het onderzoek naar de herkomst nog niet afgerond, erkent Ruud Schouwaert, directeur strategie en projecten van de gemeente Barneveld, in een brief aan de woordvoerder van de klankbordgroep. „We (de gemeente en Royal HaskoningDHV) worden geconfronteerd met (juridische) belemmeringen c.q. obstakels.” Bovendien is de lijst van stoffen waarop het zand wordt onderzocht „op basis van jarenlang onderzoek en beleid in ons land het geëigende analysepakket voor deze situaties.”

Het onderzoek naar de herkomst loopt wel door, aldus Schouwaert. „We zetten, als daartoe aanleiding is, juridische middelen in. Zodra duidelijk is wat de herkomst is, bezien we of dit moet leiden tot aanpassing van het analysepakket.” De klankbordgroep heeft er twijfels bij of de genomen monsters dan alsnog op extra stoffen kunnen worden getest, omdat ze maar beperkt houdbaar zijn.

„Met alle respect voor je mening over het belang van de herkomst van het zand, geven we op dit moment wel de voortgang van het onderzoek een zwaarder gewicht”, schrijft Schouwaert verder. „Het is ook goed op te merken dat het college de klankbordgroep als een adviesorgaan ziet en niet –als we het hebben over het onderzoek– medebesluitvormend. Het college is verantwoordelijk voor het onderzoek; die verantwoordelijkheid moet niet op jullie schouders rusten.”

De klankbordgroep is „zeer teleurgesteld dat de gemeente onze bijdrage in de onderzoeksstrategie op alle fronten afwijst.” Schouwaerts uitleg wordt niet gewaardeerd. „De arrogantie die deze brief uitstraalt gaat totaal voorbij aan de ernst van de zaak.”

Ook andere verlangens van de klankbordgroep zijn niet gehonoreerd. Zo wilden de bewoners dat op meer plekken het grondwater en kruipruimten worden onderzocht. Ook houdt de groep de gemeente aan haar belofte dat desgewenst alsnog zand van kavels van particulieren wordt geanalyseerd. De vertrouwensbreuk kan gevolgen hebben voor de acceptatie van de resultaten van het onderzoek van Royal HaskoningDHV, die in de loop van februari bekend worden gemaakt.