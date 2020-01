Bewoners zorginstelling Hoorn geëvacueerd om brand

Bij een brand die dinsdagavond in de zorginstelling Betsy Perk in Hoorn heeft gewoed, is een bewoner gewond geraakt. Dat meldde de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Zeker twintig andere mensen werden tijdelijk uit het complex geëvacueerd en opgevangen in het nabijgelegen wijkcentrum, maar konden dezelfde avond weer terug naar huis. Een aantal mensen werd medisch nagekeken.

In het wooncomplex in de wijk Kersenboogaard wonen mensen met een lichamelijke beperking. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Onduidelijk is hoe slecht de gewonde er aan toe is.