Bewoners zorgflat niet naar huis na brand

Acht bewoners van een woonzorgcentrum in Zwolle kunnen niet terug naar hun appartement, nadat korte tijd brand woedde in de bejaardenflat. Volgens een woordvoerder van de overkoepelende zorginstelling Driezorg kunnen de bewoners niet terug vanwege roetschade. Ze hebben vervangende woonruimte op een andere locatie van Driezorg gekregen.

Vanwege de brand, die vlak na het middaguur uitbrak in een appartement op de negende verdieping van woonzorgcentrum Arcadia, moest een groot deel van de bewoners worden geëvacueerd. Ze werden opgevangen in een inpandige recreatiezaal. Rond 15.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vier bewoners werden voor nader onderzoek naar een ziekenhuis gebracht, meldde de brandweer. Zij mochten na behandeling het ziekenhuis weer verlaten.

In totaal raakten negen appartementen op de negende verdieping dusdanig beschadigd, dat die nu niet bewoond kunnen worden. Een van die appartementen was op het moment van de brand onbewoond. Directeur-bestuurder van Driezorg Janita Gorte zegt dat er alles aan wordt gedaan de bewoners van de negende verdieping zo snel mogelijk weer terug in hun appartement te krijgen.