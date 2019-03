Bewoners zandlocaties: Vink, provincie en gemeente aansprakelijk

Bewoners van locaties waar verdacht zand van de firma Vink is toegepast hebben het bedrijf uit Barneveld en de provincie Gelderland aansprakelijk gesteld voor de financiële schade die ze mogelijk lijden.

De gemeente Barneveld krijgt ook een aansprakelijkheidsstelling toegestuurd, zei advocaat Pieter Huitema, die optreedt namens de Stichting Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond, vrijdag. Bij de stichting zijn ruim honderd bewoners aangesloten.

Huitema gaat de rechter verzoeken om een voorlopig getuigenverhoor. Onder anderen gedeputeerde Conny Bieze, de directie van Vink, wethouders van de gemeente Barneveld en deskundigen zouden dan onder ede gehoord worden. De bewoners eisen ook „per direct” openheid van zaken over waar het zand vandaan komt.

Volgens een onderzoeksrapport van de Gelderse Omgevingsdiensten is een partij grond van circa 10.000 ton, waartoe het zand behoorde, niet volgens de regels gekeurd. Bij de eerste keuring werd de giftige stof styreen aangetroffen. Het zand mocht daarom niet in woonwijken worden toegepast, aldus het rapport.

In elk geval is het zand gestort in Achterveld, Almelo, Almere, Apeldoorn, Barneveld, Bilthoven, Bunnik, Ede, Hoevelaken, Laren, Leusden, Veenendaal en Voorthuizen. Provincie en gemeente zijn als bevoegd gezag nalatig geweest, stellen de bewoners. Zij vrezen waardevermindering van hun huizen en gezondheidsschade. Naar dat laatste doet de stichting nog nader onderzoek.

Vink heeft altijd tegengesproken dat de grond vervuild is geweest.