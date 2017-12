Bewoners weer thuis na gaslek door vuurwerk

In het Groningse Hoogezand zijn zondag aan het eind van de middag negentig woningen ontruimd vanwege een gaslek dat was ontstaan doordat vuurwerk op straat in een rioolput was gegooid. In verschillende woningen bleek na de evacuatie gas naar binnen te zijn gekomen, onder meer via het riool, meldde de brandweer. Kort na 20.00 uur konden de mensen weer naar huis.

Het gaslek was aan de Pallas. De woningen die werden ontruimd liggen aan die straat en aan de straat Mars. Voor de geëvacueerde bewoners werd opvang geregeld. Netbeheerder Enexis dichtte het lek en de woningen werden geventileerd. Een blok van vijf woningen blijft nog afgesloten van gas, maar Enexis zorgt voor een noodaansluiting.

Ook het riool is gespoeld om eventueel opgehoopt gas te verwijderen. Het hielp dat het flink regende.