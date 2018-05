Bewoners weer thuis na brand Scheveningen

Bijna alle bewoners van 63 appartementen in Scheveningen die woensdagochtend werden ontruimd omdat brand was uitgebroken, mogen hun woning weer in. Twee woningen hebben roetschade opgelopen en moeten eerst worden schoongemaakt, vertelt een woordvoerder van de brandweer.

De brand woedde kort maar hevig in een restaurant op de begane grond van het gebouw aan de Kalhuisplaats, vlak bij de boulevard. Het restaurant heeft forse schade opgelopen.

Bewoners die uit voorzorg naar buiten moesten, wachtten bij een strandtent in de buurt af totdat ze weer naar binnen mochten. „Het is gelukkig goed weer”, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Niemand is gewond geraakt. De brandweer onderzoekt nog hoe de brand kon ontstaan.