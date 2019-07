Bewoners weer terug na brand flat Hengelo

Meerdere appartementen zijn uit voorzorg korte tijd ontruimd vanwege een brand aan de Jan Wiegersstraat in Hengelo. De brand was rond 05.30 uur onder controle, waarna bijna alle bewoners weer terug naar huis konden. Alleen de bewoners van de woning waar brand was, kunnen niet terug naar hun huis.

De brand brak uit in een appartement op de vierde verdieping. Alle omliggende flatwoningen werden ontruimd.

Meerdere mensen hebben tijdens de ontruiming rook ingeademd en zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel.