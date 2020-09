In een verpleeghuis in Leeuwarden heeft donderdagochtend korte tijd brand gewoed. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebouw aan de Sixmastraat. De brandweer had het vuur snel onder controle, aldus een woordvoerder.

Vanwege de rook in het gebouw worden de aanwezigen geëvacueerd.