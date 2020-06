Bewoners van balkon gehaald bij brand in flat in Wageningen

In Wageningen heeft de brandweer diverse mensen van het balkon moeten halen bij een brand in een flat aan de Riemsdijkstraat. Het vuur brak uit in een woning, maar volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Midden kwam op twee woonlagen de gang vol rook te staan, waardoor mensen niet naar buiten konden.

In totaal zijn achttien woningen ontruimd. De brand is onder controle. Er wordt nu gekeken of en wanneer de bewoners terug kunnen naar huis of dat er opvang moet worden geregeld.

Een persoon moest naar het ziekenhuis na het inademen van rook. De veiligheidsdiensten hadden veel materieel ingezet vanwege het grote aantal telefoontjes over de brand. Er waren zes ambulances naar de flat gestuurd.