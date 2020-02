Bewoners van 560 huizen moeten weg om ontmantelen V1

De bewoners van circa 560 woningen in Deventer en Voorst moeten op zondag 8 maart hun huis uit vanwege het ontmantelen van een V1, een Duitse ’vliegende bom’uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) verwijdert op die dag de ontstekingsmechanismen uit het object en deelt daarna de 953 kilo springstof aan boord op in kleinere stukken. De springstof wordt elders tot ontploffing gebracht, aldus de gemeente Deventer donderdag.

De V1, een onbemand straalvliegtuig met een springlading, is gevonden in een weiland bij Wilp, aan de overkant van de IJssel bij Deventer. Op de dag dat de EOD het projectiel verwijdert, wordt een gebied van 1400 meter rondom de vindplaats ontruimd. Het ontmantelen heeft ook gevolgen voor het weg-, water- en luchtvaartverkeer in de omgeving.