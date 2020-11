Bewoners terug naar woning na gaslek in Maastricht

Een groot aantal studentenkamers en enkele woningen in Maastricht zijn zondag urenlang ontruimd geweest na het ruiken van gas in de buurt. Het gas werd geroken in de kelder van een winkelpand op de hoek van de Boschstraat. Alle panden tot 50 meter vanaf deze hoek werden rond 16.00 uur ontruimd. Rond 22.20 uur meldde de brandweer dat iedereen weer naar huis kon.

In nogal wat panden wonen studenten. „Alleen al in een zo’n pand zitten negentien studentenkamers”, zei een woordvoerster van de brandweer. De geëvacueerde bewoners werden opgevangen in een hotel.

Enexis heeft de lekkage gestopt, maar moest daarvoor het gas voor de buurt afsluiten. De brandweer controleerde vervolgens in alle ontruimde panden of er nog gas gemeten kon worden. Dat bleek niet het geval. De mensen die naar huis kunnen, hebben geen gas. „Dus geen warm water en ook de verwarming doet het niet”, zei de woordvoerster van de brandweer. „Gelukkig is het niet echt koud.” Maandag gaat Enexis beginnen met het herstellen van de gastoevoer.