Bewoners ’t Heycop vrijdag naar huis

De ruim 120 geëvacueerde bewoners van seniorencomplex ’t Heycop in Breukelen kunnen vrijdagmiddag weer naar huis. Het is dan ruim twee weken geleden dat zij elders werden ondergebracht na een brand in een van de woningen van het complex op 31 juli.

Alle woningen zijn inmiddels gereinigd en het pand voldoet eind van de week weer aan alle veiligheidseisen, meldt de gemeente Stichtse Vecht. Maandag zijn de bewoners en hun familieleden op een informatiebijeenkomst op de hoogte gesteld over de stand van zaken. Burgemeester Yvonne van Mastrigt, directeur Bert van Rossum van woningbouwvereniging Vecht en Omstreken en Ton Klever van de brandweer van de Veiligheidsregio Utrecht waren daarbij aanwezig.

De brandweer controleert woensdag het complex definitief op veiligheid. De terugkeer van de bewoners wordt vrijdagmiddag gefaseerd uitgevoerd.

Eerst keren veertig bewoners terug die werden gehuisvest in Nyenrode Business Universiteit. Dan volgen de anderen van wie de meesten door familie zijn opgevangen. Alleen de bewoners van de woning waar de brand was uitgebroken, kunnen daar niet terugkeren. Zij krijgen een andere woning aangeboden.

De brand is vrijwel zeker ontstaan door een storing in het motortje van de zonwering. Daarom worden de zonneweringen van alle woningen nagekeken.

De informatiebijeenkomst maandag was druk bezocht. „De bewoners zijn heel blij dat ze naar hun woningen terug kunnen”, zei een woordvoerder van de gemeente.