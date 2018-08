Bewoners seniorencomplex Breukelen naar huis

De ruim 120 geëvacueerde bewoners van seniorencomplex ’t Heycop in Breukelen kunnen vrijdagmiddag weer naar huis. Ruim twee weken geleden werden zij elders ondergebracht na een brand in een van de woningen van het complex.

De uitslaande brand brak maandagavond 30 juli uit in het appartementencomplex. Elf bewoners moesten voor behandeling naar een ziekenhuis. De oorzaak van de brand was een storing in het motortje van de zonwering.

De terugkeer van de bewoners gebeurt in fases. Eerst keren veertig bewoners terug die afgelopen tijd waren gehuisvest in Nyenrode Business Universiteit. Dan volgen de anderen, van wie de meesten door familie zijn opgevangen. Alleen de bewoners van het appartement waar de brand was uitgebroken, kunnen daar niet terugkeren. Zij krijgen een andere woning aangeboden.