Bewoners rond zwakke Goudse kerk huis uit

Bewoners rond de Goudse Turfmarktkerk mogen hun huis de komende dagen niet in. Het risico dat de gevel van de kerk instort, is volgens de gemeente Gouda te groot. Die heeft daarom een noodverordening ingesteld. Ook parkeergarage Clarrisenhof is verboden gebied.

De bewoners van de huizen zijn elders op kosten van de gemeente ondergebracht. De verwachting is dat het gebiedsverbod maximaal twee weken van kracht is. Dan zou de kerk voldoende gestabiliseerd moeten zijn. Daarna kan de kerk verder gesloopt worden. Gouda houdt er rekening mee dat later tijdelijk nog een groter gebied onder de noodverordening zal vallen.

De gemeente zet beveiliging in om het gebied en de achtergelaten woningen extra in de gaten te houden.