Bewoners naar huis na grote brand in Amsterdamse kringloopwinkel

De meeste bewoners van de huizen naast de kringloopwinkel in Amsterdam die door een grote brand is verwoest, kunnen na een laatste check van de brandweer terug naar hun woning. Vijf woningen worden in verband met de schade nog niet vrijgegeven.

Vanwege de flinke rookontwikkeling moesten veertig tot vijftig woningen in een naastgelegen flatgebouw van acht verdiepingen worden ontruimd. De mensen zijn vannacht met bussen naar een hotel in de buurt overgebracht.

De brand in de kringloopwinkel aan de Postjesweg in Amsterdam-West brak brak om 0.30 uur uit, maar door veel brandbare spullen in de winkel was het vuur volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio moeilijk te bestrijden. De brandweer had het vuur rond 6.30 uur na uren blussen onder controle, maar zal nog enige tijd bezig zijn met nablussen van het pand.

Volgens de woordvoerster is het vuur naar ten minste een woning overgeslagen. Daar werden de vlammen eerder geblust. Volgens de brandweer zijn er voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. De brandweer adviseerde mensen die last hadden van de rook deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.