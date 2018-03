Bewoners mogen terug naar beschoten huis

De bewoners van het huis in Roosendaal dat bijna twee weken geleden werd beschoten, mogen vrijdagmiddag terugkeren. De rechter in Breda heeft dat vrijdag besloten in het kort geding dat de bewoners hadden aangespannen tegen de gemeente. Ook het gebiedsverbod van het vermoedelijke doelwit is geschorst.

Het huis aan de Amethistdijk werd beschoten, vermoedelijk na ruzie in het drugsmilieu. Burgemeester Jacques Niederer sloot de woning om de rust in de buurt te laten terugkeren.

Niederer is teleurgesteld over de uitspraak. „Ik ben hier niet blij mee. Ik vind dat omwonenden niet opnieuw opgeschrikt mogen worden door geweld in de wijk. De uitspraak van de rechter is niet bepaald een steun in onze rug”, laat hij weten.

De burgemeester benadrukt dat het cameratoezicht in de wijk wel blijft.