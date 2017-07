Bewoners missen plek voor auto in wijk rond vliegveld

Thuiskomen uit je werk en in de straat alle parkeervakken vol aantreffen. Daar word je niet vrolijk van. Al helemaal niet als er pas een paar straten verderop een plek is voor je auto.

Het overkomt bewoners van de Eindhovense wijk Meerhoven regelmatig. Ze zijn de dupe van vakantiegangers en forenzen die hun auto gratis in de woonwijk parkeren en vervolgens voor een paar euro met de bus naar het vliegveld reizen. Het aantal meldingen van parkeeroverlast in de wijk is tien tot twintig keer hoger dan in omliggende stadsdelen.

Ook buurtvereniging Grasrijk hoort de verhalen van bewoners die zien hoe mensen hun auto neerzetten en met hun rolkoffer naar de dichtstbijzijnde bushalte lopen. De vierwieler laten ze soms wekenlang achter in parkeervakken.

Tot grote irritatie van de bewoners. Het lijkt erop dat sommigen zelf het heft in eigen hand nemen: ze vernielen voertuigen die naar hun idee te lang op dezelfde plek staan. Ook daarvan zijn bovengemiddeld veel meldingen in Meerhoven, zegt voorzitter Ruben Trieling van de buurtvereniging.

Betaald parkeren

Eén parkeeroplossing voor de hele stad is wel zo overzichtelijk, vindt de gemeente Eindhoven. En dat is betaald parkeren. Inwoners mogen zelf kiezen of ze dat willen. Een dilemma, want een vergunning kost hun zo’n 45 euro voor een eerste auto; voor een tweede moeten ze bijna 90 euro neertellen. „De meeste bewoners zeggen nee”, vertelt Trieling. „Het gaat hun om het principe dat de vervuiler betaalt – Eindhoven Airport dus. Ze vinden dat het vliegveld een oplossing moet bieden en de bewoners daarbij moet compenseren voor schade.”

Bewoners van de Zanddreef –vanaf de bushalte daar ben je in nog geen tien minuten op het vliegveld– verzochten de gemeente begin dit jaar om dan toch maar die betaalautomaten in de straat te zetten. „Ze zijn de wanhoop nabij”, verklaart Trieling. Naar verwachting wordt dat binnen drie maanden ingevoerd, laat de gemeente weten.

De bewonersvereniging vindt dat Eindhoven Airport zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de parkeeroverlast en bewoners daar niet financieel voor mag laten opdraaien. De parkeervergunning moet dan ook voor rekening van het vliegveld komen, of van de gemeente, die medeaandeelhouder van de luchthaven is. Een blauwe zone zou volgens Trieling nog klantvriendelijker zijn, omdat die rekent in tijd en niet in geld.

Hoofddorp

Hoofddorp kampt met hetzelfde probleem: volle parkeervakken door Schipholreizigers die graag de torenhoge tarieven van de parkeerterminals willen uitsparen. Daarom voerde deze gemeente de afgelopen jaren blauwe zones in. Voor bijna alle parkeerplekken in de wijk Graan voor Visch is nu een vergunning nodig als je er langer dan twee uur wilt staan. Bijna alle, want in een paar straten kan iedereen nog steeds vrij zijn auto kwijt. En juist in die straten, vlak bij een bushalte met een rechtstreekse lijn naar Schiphol, houdt de overlast aan.

De wijkraad Graan voor Visch was dan ook niet blij toen een reisblad van de Consumentenbond het gebied vorig jaar tipte als goedkope parkeeroptie, zegt secretaris Rob Stam. Volgens hem is er onlangs een enquête van de gemeente geweest om de blauwe zone uit te breiden. Te weinig animo, bleek daaruit.

Hoe dat kan? Stam denkt dat niet iedereen er 60 euro per jaar overheeft voor de aanvraag van een ontheffing. Ook wijst hij erop dat de parkeerproblemen al fors zijn afgenomen sinds het langzaam maar zeker verplicht werd om in de wijk een parkeerschijf achter de autoruit te leggen.

De wijkraad spreekt zich dan ook niet expliciet uit voor verandering. „We bekijken elke klacht, maar zullen alleen stelling nemen als een groot deel van de bewoners eist dat de hele wijk een blauwe zone wordt.”