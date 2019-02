Bewoners Lee Towers mogen nog niet naar huis

De 250 bewoners van de woontoren Lee Towers in Rotterdam-West moeten nog een nacht elders verblijven. Het is de verwachting dat vrijdag de meeste bewoners wel terug kunnen. Bij een tiental appartementen is de waterschade groter. Verhuurder Holland2Stay regelt voor die bewoners tijdelijk vervangende woonruimte in het complex. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente Rotterdam gezegd.

Hoewel er donderdag met man en macht is gewerkt om de flats weer volledig veilig te krijgen, is dat nog niet gelukt. „Pas als de stroom en daarmee de liften het weer doen, mogen de bewoners weer terug”, zegt Ton Mol van de Stichting Salvage. De schade aan de appartementen of persoonlijke bezittingen is volgens hem minimaal. „Er is alleen wat laminaat en vloerdekking met waterschade. Bouwkundige schade is er niet of nauwelijks.” Wel zijn er wat gipsen tussenwanden die vol vocht zitten.

Woensdag was er een keukenbrandje waardoor er via de sprinklerinstallatie 20.000 liter water de flat in stroomde. Dat water verplaatste zich door de elektriciteitskasten en daardoor viel de stroom uit. Het is nog onduidelijk waarom de installatie zo veel water heeft verspreid voor zo’n kleine brand.

Het Rode Kruis heeft in een nabij gelegen sporthal veldbedden neergezet. Woensdagnacht maakten zo’n zestig mensen hiervan gebruik. De overigen zochten zelf een slaapplaats.

De hele donderdag konden bewoners onder begeleiding hun huis in om spullen te halen. De flats zijn nu uit veiligheidsredenen afgesloten tot vrijdag 7.00 uur.