Bewoners Lee Towers al uren in onzekerheid

De 250 inwoners van de woontoren Lee Towers in Rotterdam-West horen rond 16.00 uur of zij de nacht weer in hun eigen huis mogen doorbrengen.

Momenteel wordt er met man en macht gewerkt om de flats weer veilig te krijgen. Woensdag was er een klein keukenbrandje waardoor er via de sprinklerinstallatie 20.000 liter water de flat in stroomde. Dat water verplaatste zich door de elektriciteitskasten en daardoor viel de stroom uit.

Pas als de stroom en daarmee de liften het weer doen, mogen de bewoners weer terug, zegt Ton Mol van de Stichting Salvage. De schade aan de appartementen of persoonlijke bezittingen is volgens hem minimaal. „Er is alleen wat laminaat en vloerdekking met waterschade. Bouwkundige schade is er niet.”

Woensdagnacht werd de hele flat aan de Galvanistraat in Rotterdam ontruimd. Het merendeel van de geëvacueerde bewoners had zelf elders onderdak gevonden. Ongeveer zestig mensen brachten de nacht door in een nabijgelegen sporthal. Medewerkers van het Rode Kruis hadden die hal ingericht voor de overnachting.

Twee bewoners moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd