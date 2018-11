Bewoners van een paar huizen in het Brabantse Waalwijk hebben zaterdagavond hun huis moeten verlaten na een brand in een van de woningen. Er is veel rookoverlast en daarom is ze gevraagd naar het gemeentehuis te gaan waar opvang is geregeld.

De brand, in een huis aan het Westeinde, greep flink om zich heen. De brandweer was er met veel mensen en materieel bij. Inmiddels is het vuur onder controle.