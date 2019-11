Bewoners van vier woningen in Groningen moeten tijdelijk hun huis uit, omdat in een naastgelegen woning spullen zijn gevonden voor het maken van vuurwerk. Een persoon is aangehouden, meldt de politie.

De vondst werd gedaan in een woning aan de Oosterhamriklaan. Een expert heeft gekeken naar de gevonden spullen en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is gewaarschuwd. Die komt later in de middag om de voorwerpen nader te bestuderen.