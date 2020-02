Bewoners Deventer en Wilp huis uit bij ontmantelen V1

De bewoners van circa 560 woningen in Deventer en Wilp moeten op zondag 8 maart hun huis uit vanwege het ontmantelen van een V1, een Duitse ‘vliegende bom’ uit de Tweede Wereldoorlog.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) verwijdert op 8 maart de ontstekingsmechanismen uit het object en deelt daarna de 953 kilo springstof aan boord op in kleinere stukken. De springstof wordt elders tot ontploffing gebracht, zo meldde de gemeente Deventer donderdag.

De V(Vergeltungswaffe)1, een onbemand straalvliegtuig met een springlading, is gevonden in een weiland bij Wilp (gemeente Voorst), aan de overkant van de IJssel bij Deventer. Op de dag dat de EOD het projectiel verwijdert, wordt een gebied van 1400 meter rondom de vindplaats ontruimd. Voorst en Deventer kondigen daarvoor een noodverordening af.

De EOD begint bij zonsopgang aan het karwei. Vanaf dat moment is een deel van de snelweg A1 tussen Deventer en Twello afgesloten in beide richtingen. Ook lokale en provinciale wegen in de omgeving van de klus gaan dicht. Omleidingsroutes worden aangegeven. Scheepvaartverkeer op de IJssel is gestremd en het luchtruim is tot 1600 meter hoogte verboden gebied. De maatregelen gelden van 7.00 uur ’s morgens tot 19.00 uur ’s avonds.

De verroeste V1 is in november vorig jaar gevonden bij werkzaamheden voor de verbreding van de A1. De vindplaats is afgezet en afgedekt met grond. Zolang de V1 onberoerd blijft is er geen gevaar voor de omgeving, aldus de gemeente Deventer. Bij de ruiming worden vanwege de veiligheid geen toeschouwers toegelaten.

Mensen die hun huis moeten verlaten, zijn donderdagavond bijgepraat door beide gemeenten, de EOD, Rijkswaterstaat en de hulpdiensten. Voor andere belangstellenden is er komende maandag nog een informatieavond in sportcomplex Jachtlust in Twello.

De Duitsers vuurden in 1944 en 1945 duizenden V1’s af in de hoop de oorlog in hun voordeel te beslechten. Het belangrijkste doelwit was Londen. Later kwamen ook op Antwerpen vliegende bommen neer, met als doel de haven te treffen. Bij de aanvallen vielen duizenden doden.

De lanceerinstallaties voor de V1’s bevonden zich onder andere in Nederland, vanwege de relatief korte afstand tot Londen. Onder andere in Zuid-Holland en Overijssel stonden lanceerinstallaties. Diverse V1’s stortten in Nederland neer.