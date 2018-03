„Bewoners chaletpark Epe staan op straat”

De bewoners van veertig stacaravans op chaletpark De Beekhorst in Epe hebben vanaf 1 april geen dak meer boven hun hoofd. Dat is de schuld van de gemeente, zegt parkeigenaar Bert van Zuuk. Ze dwingt hem met inmiddels 320.000 euro aan dwangsommen de chalets te ontruimen. Epe ontkent dat, want volgens een woordvoerder weet Van Zuuk al tien jaar dat er op zijn park niet permanent gewoond mag worden maar verhuurt hij toch steeds opnieuw chalets. „En daar heeft hij flink aan verdiend”, staat in een verklaring van de gemeente.

De bewoners - ongeveer vijftig arbeidsmigranten, Roemenen en autochtonen - willen volgende week woensdag op verkiezingsavond oprukken naar het gemeentehuis „om daar te gaan wonen”, aldus Van Zuuk en zijn advocaat. „Iedereen is lichamelijk, geestelijk en financieel kapot”, zegt Van Zuuk. Epe hoopt op een rustige verkiezingsavond, maar houdt voor de komende week met alle scenario’s rekening.

Volgens de gemeente heeft de eigenaar de datum van 1 april zelf bedacht. De gemeente heeft geen uiterste datum genoemd, maar wel vaak met Van Zuuk gepraat. Die beloofde volgens de gemeente steeds dat de permanente bewoners van zijn terrein zouden gaan, maar hield zich niet aan die beloften. „Hij heeft het probleem zelf gecreëerd en nu verwijt hij de gemeente zijn eigen wijze van handelen.”

Er zijn al heel lang problemen met De Beekhorst. Er zijn verscheidene invallen gedaan, waarbij wapens, drugs en een illegale drankstokerij werden aangetroffen. Ook bivakkeerden er mensen met een criminele achtergrond. De gemeente zegt meer dan eens hulp aangeboden te hebben aan bewoners, maar kreeg geen reactie. Volgens Van Zuuk liegt de gemeente: „Er is hier niks gebeurd en niemand opgepakt.”