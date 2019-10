Bewoners Brummen weer naar huis na brand

Bij een grote brand in het centrum van het Gelderse Brummen zijn een bakker, een filiaal van Blokker en appartementen beschadigd geraakt. Het vuur ontstond bij de bakkerij en sloeg over naar de woningen erboven en de naastgelegen winkelpanden.

De bewoners konden hun huis veilig verlaten en werden elders opgevangen. Ze konden volgens de veiligheidsregio zaterdagochtend waar mogelijk terug naar hun woning. Het getroffen gebied is afgezet met linten. Er zal nog wel enig overlast zijn. Winkels in het centrum mogen er zelf voor kiezen of ze open gaan.

Bij de brand kwam veel rook vrij en daarom werd er een NL-Alert verstuurd. Tegen 05.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Wel moest er nog uren worden nageblust.

De brandweer in Gelderland had een uitermate drukke nacht. De korpsen moesten ook uitrukken voor een grote brand in een rietgedekt huis aan de Rijksstraatweg in Voorst. Er zijn vier blusvoertuigen, een hoogwerker en twee watertankwagens ingezet. De brandweer probeerde de brand van zowel de binnen- als de buitenkant te blussen. Er zijn geen gewonden.

Op vrijdagavond moest de brandweer ook al naar een kozijnenfabriek in Zelhem voor een grote brand.