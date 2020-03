In totaal 225 ingezetenen van Bonaire die in Nederland en in het buitenland zijn gestrand, hebben zich de afgelopen dagen gemeld met het verzoek terug te mogen keren. Op Bonaire (20.000 bewoners) zijn nog geen corona-besmettingen gemeld.

In overleg met het RIVM is afgesproken dat de bewoners gefaseerd terug mogen komen. Maar iedereen die terugkeert moet in verplichte quarantaine op het eiland en zal bewaakt worden opgevangen. Dat heeft de Rijksdienst Caribisch Nederland bekendgemaakt.