Bewoners Barneveld mogen getuigen onder ede horen over vervuilde grond Vink

Bewoners mogen getuigen onder ede horen over de kwestie van mogelijk vervuild zand van grondbedrijf Vink in woonwijken in Barneveld en elders.

Rechtbank Gelderland heeft vandaag een verzoek van de Stichting Bewonersbelang Onderzoek Bouwgrond toegewezen. De bewoners willen kunnen bepalen of er voldoende grond bestaat

om een vergoeding te claimen voor waardevermindering van hun woningen, als gevolg van alle aandacht voor de grondaffaire in de media.

Naar verwachting zal het getuigenverhoor eind dit jaar plaatshebben in Arnhem. De directie van Vink, wethouders van de gemeente Barneveld, gedeputeerden van de provincie Gelderland en deskundigen zullen als getuige worden opgeroepen.

Volgens een rapport van de Gelderse Omgevingsdiensten heeft Vink in 2015 onder meer in Barneveld in totaal zo’n 10.000 ton grond gestort dat niet had mogen worden hergebruikt omdat een eerste keuring had uitgewezen dat het zand vervuild was. Vink zou de grond tegen de regels in via een ander protocol opnieuw hebben herkeurd en alsnog in woonwijken hebben toegepast. “De gemeente Barneveld en de provincie Gelderland hebben hier geen maatregelen tegen getroffen; niet in het voorstadium en ook niet daarna”, aldus stichting BOB. De kwestie kwam begin november vorig jaar naar buiten via onderzoeksjournalisten van het tv-programma Zembla.

De bewoners willen ook duidelijkheid over hun gezondheid. “Diverse onderzoeksbureaus hebben schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder styreen, kwik, lood, nikkel, zink minerale olie, PCB’s, xylenen en chloorbestrijdingsmiddelen.” Officieel onderzoek in opdracht van de gemeente Barneveld toonde geen ernstige vervuiling aan. Op één plek in de wijk Eilanden-Oost is de giftige stof styreen gevonden, maar onduidelijk of Vink daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld.