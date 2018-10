Bewoners Bajes Kwartier gaan gezond leven

De nieuwe Amsterdamse wijk Bajes Kwartier, die wordt gebouwd op de plek van de Bijlmerbajes, wordt de eerste nieuwbouwwijk in Nederland waar gezond wonen voorop staat, aan de hand van inzichten van de toekomstige bewoners. Dat zegt de Hogeschool van Amsterdam (HvA), die samen met de projectontwikkelaar en de bewoners gaat kijken wat nodig is voor een gezond gevoel en gedrag in de wijk.

Zo’n 2500 toekomstige bewoners zijn al benaderd om ideeën te spuien. Onderzoekers en studenten van de HvA brengen die in kaart. Ook volgen er persoonlijke interviews. Op het terrein komen 1350 woningen, waarvan 30 procent sociale woningbouw.

Uit een eerste sessie met een aantal bewoners kwam al naar voren dat ze groen willen, (samen) bewegen en samen eten. In de enige toren van de bajes die niet tegen de vlakte gaat, komt in elk geval een verticaal park. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijke buurtkeuken, met gezond voedsel. Uiteindelijk worden de plannen ook nog getoetst aan veel gezondheidsaspecten.

De Bijlmerbajes was een gevangenis van 1978 tot 2016.