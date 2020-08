Bewoners 66 woningen mogen terug na dichten gaslek Berkel

De bewoners van in totaal 66 woningen in Berkel en Rodenrijs kunnen weer naar huis nadat een gaslek in de buurt van hun huizen leidde tot een ontruiming. Zij werden donderdag rond het middaguur uit voorzorg uit hun woningen aan de Grutto en omgeving gehaald.

Volgens Rijnmondveilig.nl, waarin de veiligheidsregio, de politie en andere hulpdiensten samenwerken, gebeurde dat wegens de windstilte. Daardoor bleef het ontsnapte gas in de buurt hangen. Het distributiebedrijf Stedin wist het lek na enkele uren te dichten. Drie woningen zitten nog wel even zonder gas.