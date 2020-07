Bewoners 22 woningen nog niet terug naar huis na brand Vlissingen

De bewoners van 22 woningen in Vlissingen kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Zij werden donderdag geëvacueerd nadat er een explosie en daarna een brand plaatsvond in één van de flatwoningen aan de Hogeweg. Woningcorporatie L’Escaut meldt vrijdagochtend dat ze nog bezig is met het evalueren van de veiligheid van de huizen.

De explosie vond donderdag rond 21.00 uur plaats op de eerste verdieping. De daaropvolgende brand sloeg over naar de bovenliggende twee verdiepingen van het vier woonlagen tellende complex. Een persoon kwam op het leven, een ander is naar het ziekenhuis gebracht. Drie mensen raakten lichtgewond.

Stichting Salvage heeft afgelopen nacht onderdak geregeld voor mensen die niet bij vrienden of familie terecht konden. Ook werd slachtofferhulp ingeschakeld. De burgemeester van Vlissingen Bas van den Tillaar heeft de opgevangen bewoners bezocht.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland zegt dat de politie vrijdag nog volop onderzoek doet naar de oorzaak van de brand. De politie zelf kon nog niet reageren.