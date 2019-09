Bewoner steekt medewerkster zorginstelling

Een 76-jarige bewoner van een zorginstelling in Amsterdam heeft zondag een 51-jarige medewerkster neergestoken. Ze is buiten levensgevaar, aldus de politie. De verdachte man is aangehouden.

Het incident deed zich kort voor het middaguur voor in het woonzorgcentrum Nieuw Vredenburgh aan de Postjesweg in Amsterdam. De verdachte stak de medewerkster meerdere keren en raakte ook zelf gewond omdat iemand het slachtoffer te hulp schoot.

Na behandeling in het ziekenhuis werd de verdachte naar een cellencomplex overgebracht.

Wat aan de steekpartij voorafging is niet duidelijk.