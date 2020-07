‘Bewoner portiekwoning Beijum handelde mogelijk in springstof’

De bewoner van een appartement in de Groningse wijk Beijum waar op 1 mei een explosie plaatsvond, handelde waarschijnlijk in de springstof TATP. Dat meldt datajournalistiek platform Pointer van de KRO-NCRV op basis van eigen onderzoek.

Door de ontploffing raakten vier woningen onbewoonbaar. De voor- en achtergevel werden uit de portiekwoning geblazen en ook binnenmuren sneuvelden. In de woning werd volgens het Openbaar Ministerie (OM) ongeveer 400 gram van de explosieve stof TATP gevonden.

Pointer deed onderzoek naar de springstof op Telegram, dat door criminelen wordt gebruikt voor de handel in drugs, wapens, vals geld en gestolen bankpassen. In het onderzoek springt volgens het platform een naam er direct uit: Joshua. Van het handjevol aanbieders is hij veruit de meest actieve. In totaal plaatst Joshua veertig advertenties voor TATP. Ook laat hij in berichten weten dat hij in de Groningse wijk Beijum woont.

Er zijn volgens het dataplatform sterke aanwijzingen dat deze Joshua de bewoner is van de flatwoning waar begin mei de ontploffing plaatsvond.

Deze 27-jarige bewoner en een 20-jarige vrouw worden door het OM verdacht van het voorbereiden en veroorzaken van de explosie, het verrichten van voorbereidingshandelingen voor plofkraken en het bezit van explosieven. Op 30 juli moeten ze voor het eerst voor de rechter in Assen verschijnen.