Bewoner moet na hoger beroep appelgroen huis overschilderen

De Raad van State heeft woensdag besloten dat een inwoner van Den Helder haar appelgroene woning moet overschilderen in een andere kleur. De gemeente vindt de helgroene kleur te veel afwijken van andere huizen in de buurt, en de raad is het daarmee eens.

De raad benadrukt dat het er niet om gaat of de groene kleur van het huis „mooi of vrolijk” is, maar om de vraag of de kleur zodanig afwijkt van de welstandseisen dat sprake is van een „welstandsexces”.

De vrouw mag nu een nieuwe kleur ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente. Hierin „behoudt zij enige mate van keuzevrijheid”, aldus de Raad van State. Als ze de woning niet zelf gaat verven, dan mag de gemeente dat doen op haar kosten.

De vrouw liet het huis in 2017 groen schilderen, maar overtrad volgens de gemeente daarmee het welstandsbeleid. Den Helder eiste dat ze het huis binnen een jaar een passender kleur zou geven. Dat weigerde ze en ze spande een rechtszaak aan. De rechtbank Amsterdam stelde de vrouw in september 2019 in het ongelijk. Ze liet het er niet bij zitten en ging in hoger beroep bij de Raad van State.