Bij een brand in een woning in Almelo is de bewoner zondagochtend om het leven gekomen.

De brandweer slaagde er nog wel in de bewoner uit het huis aan de Goudenregenstraat te halen. De bewoner werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Maar de politie meldde enige tijd later dat de persoon was overleden.

De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan.