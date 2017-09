Bewoner huis overleden na binnenrijden auto

De 75-jarige bewoner van de woning in het Brabantse Luyksgestel waar zondagochtend een auto naar binnen reed, is aan zijn verwondingen bezweken. De politie laat weten dat nog steeds onduidelijk is wie de auto bestuurde.

De bewoner lag precies op de plek te slapen waar de auto de woning aan het Boscheind binnenreed. Hij kwam onder de auto terecht en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De twee inzittenden van de auto, een man (26) en een vrouw (40) uit Letland, werden aangehouden. Wie van de twee achter het stuur zat, is nog niet duidelijk. De vrouw had verwondingen en moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

Uit een blaastest bleek dat de man flink had gedronken, zijn alcoholpromillage was 3,5 keer hoger dan toegestaan. Bij de vrouw werd in het ziekenhuis een bloedtest afgenomen.

Hoe de auto in het huis kon terechtkomen, wordt nog onderzocht. De sporen wijzen erop dat de wagen door nog onbekende oorzaak in de bocht rechtdoor is gereden en het huis heeft geramd.