Een bewoner van een huis in de Rubroekstraat in Rotterdam, waar maandagmiddag brand woedde, is overleden. De brandweer onderzoekt of de brand de oorzaak is van het overlijden van de bewoner.

Behalve het slachtoffer waren er geen mensen in het huis. De brandweer heeft het vuur geblust. Over de oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer kon de brandweer nog niets zeggen.