Bewijs tegen ‘Balie-jihadist’ stapelt zich op

Het OM zegt steeds meer bewijs te hebben in de zaak tegen ‘Balie-jihadist’ Aziz A., die in Syrië een leidinggevende rol bij terreurbeweging Jabhat al-Nusra zou hebben gespeeld. Getuigenverklaringen en tapgesprekken wijzer steeds nadrukkelijker in die richting, zei de aanklaagster.

Tijdens een inleidende zitting in de zaak in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam zei de officier van justitie dinsdag dat op taps onder meer is te horen hoe A. (33) verkondigt dat hij binnen 24 uur nadat hij de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen op televisie te zien zal zijn „en dat hij Nederland en Europa dingen gaat laten zien die ze nog nooit hebben meegemaakt”.

Ook zou zijn gebleken dat A. toen hij van Syrië de tocht naar Turkije maakte een „dubbel geborgde bomgordel” droeg, waarmee hij tot negentig slachtoffers kon maken. Daarnaast claimen getuigen dat A. met twee broers in Turkije een huis had, „waar ze personen verzamelden die naar Syrië gingen voor de strijd”.

Advocaat Peter Plasman zei dat zijn cliënt - dinsdag niet aanwezig - later zelf ingaat op zijn uitlatingen. Volgens de strafpleiter slaan die op een boek dat A. wilde schrijven. De raadsman noemde het „merkwaardig” dat zijn cliënt „enerzijds wordt neergezet als tweede man van een terreurorganisatie en anderzijds als iemand die een bomgordel droeg. Geen voor de hand liggende combinatie”, zei hij.

Syriër Aziz, die in 2017 ineens opdook tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam, wordt samen met zijn eveneens in Nederland neergestreken broer Fatah (32) verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Ook worden de twee vervolgd voor witwassen. Aziz is daarnaast aangeklaagd voor het voorbereiden van terroristische misdrijven. Hij is de ex-vriend van journaliste Ans Boersma, die begin dit jaar Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met hem.

De twee blijven vastzitten. Op 5 maart gaat de zaak verder.